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İzmir'de 10 günde 49 firari hükümlü yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, geçtiğimiz 10 günde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunarak çeşitli suçlardan aranan toplam 49 firari hükümlü yakalandı.

İzmir'de 10 günde 49 firari hükümlü yakalandı

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 05-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, 'uyuşturucu satmak' suçundan 9 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası ile aranan Ö.Ş. (31) aynı suçtan 7 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası ile aranan E.Ç. (22) ve 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan T.Y. (27) , 'hırsızlık' suçundan 9 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile aranan E.İ. (25), 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.Ç.'nin (48) de aralarında bulunduğu toplam 49 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan firari hükümlüler, polis merkezlerinde ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka emniyet
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