İzmir’de 2 gün üst üste silahlı saldırı düzenlemişlerdi! Tutuklandılar

Menemen ilçesinde 26- 27 Nisan tarihlerinde iki ayrı silahla yaralama olayı meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında faillerin Delil A. ve Murat Ç. olduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından şüpheli şahıslar, saha araştırmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Delil A. ve Murat Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır