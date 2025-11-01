İzmir'de 27 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 5'i çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5'i çocuk 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİLER
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
