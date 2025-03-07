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  4. İzmir'de 275 bin 800 sentetik ecza hap ele geçirildi! 1 kişi tutuklandı

İzmir'de 275 bin 800 sentetik ecza hap ele geçirildi! 1 kişi tutuklandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 10:42
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İzmir'in Konak ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 275 bin 800 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İzmir'de 275 bin 800 sentetik ecza hap ele geçirildi! 1 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 275 bin 800 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Sentetik ecza hapların 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtılacağı tespit edildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir hap konak sentetik torbacı
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