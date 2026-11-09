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İzmir'de 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun ilçesinde ise 19 göçmen yakalandı.

İzmir'de 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 2'si çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaburun ilçesi Ambarseki mevkisinde ise Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karada tespit edilen 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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