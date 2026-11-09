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Tekirdağ'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Tekirdağ'da Karabağ Zaferi'nin 6. yılı kutlandı

Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan öğrenciler, Yılmaz Büyükerşen Caddesi'nde yürüyüş yaparak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Azerbaycan" sloganları attı.

Yürüyüşe çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yürüyüşün ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Grup adına konuşan Asad Agheyev, Karabağ Zaferi'ni gururla kutladıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 yıl boyunca kendi topraklarına hasret kaldıklarını belirten Agheyev, 44 gün süren Karabağ Savaşı'nda her aileden bir şehit verildiğini ifade etti.

Agheyev, şehitleri saygı ve minnetle andıklarını, Karabağ Zaferi'ni her yıl coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

Etkinliğe katılan Aysu Aliyeva da Karabağ Zaferi'ni bu yıl da coşkuyla kutladıklarını belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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