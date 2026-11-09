HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Yemen ordusu: Husilere yönelik 982 operasyonda 127 milis öldü veya yaralandı

Yemen ordusu, ülkenin farklı vilayetlerinde İran destekli Husilere yönelik düzenlediği 982 operasyonda 127 Husinin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Yemen ordusu: Husilere yönelik 982 operasyonda 127 milis öldü veya yaralandı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid Nezili, 5 Ekim'de Husilere karşı başlatılan "Yemen'in Şafağı" operasyonu kapsamındaki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nezili, savaş uçaklarının Husilerin mevzilerine ve askeri kapasitelerine yönelik 17 hava harekatı düzenlediğini, insansız hava araçlarının (İHA) ise El-Cevf, Marib ve güneybatı cephelerinde Husilere ait savaş mevzilerini, toplanma alanlarını ve askeri araçlarını hedef alan 123 operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamada roketatar birliklerinin 60, saha topçularının ise farklı cephe hatlarında Husilerin tahkimatlarına, ateş mevzilerine, keskin nişancı noktalarına ve takviye birliklerine yönelik 782 hedef alma operasyonu icra ettiği aktarıldı.

Sözcü Nezili, saha verilerine dayanan ilk tahminlere göre aralarında üst düzey komutanların da yer aldığı yaklaşık 127 Husi mensubunun öldürüldüğünü veya yaralandığını, El-Cevf, Marib ve Taiz cephelerindeki ağır çatışmalardan onlarca Husinin kaçtığını ifade etti.

Ayrıca Husilerin mühendislik çalışmalarında kullandığı yaklaşık 158 araç, zırhlı araç ve teçhizatın tamamen imha edildiği ya da kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.

El-Cevf cephesindeki Acil Müdahale ve Vatan Kalkanı birliklerinin Husi hareketliliğini vurmaya devam ederek stratejik hakim noktaları kontrol altına aldığını kaydeden Nezili, Taiz'de ise ordunun Halk Direniş güçlerinin desteğiyle Husilerin saldırılarını püskürttüğünü ve ateş kaynaklarını etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

Nezili, güney ve güneybatı cephelerinde Vatan Kalkanı, Amalika Tugayları ve Ulusal Direniş mensuplarının düzenlediği operasyonlarla bazı hakim noktaların yeniden ele geçirildiğini, çatışmaların birkaç eksende sürdüğünü aktardı.

Yemen'deki hükümet güçleri, 5 Ekim'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Yemen'in Şafağı" operasyonunu başlatmıştı.

Söz konusu operasyonlar, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Nisan 2022'de sağlanan ateşkesin ardından geçen temmuz ayında başlayan en kapsamlı askeri hareketlilik olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa’da marketlere siber saldırı! O ülkeyi suçladılarFransa’da marketlere siber saldırı! O ülkeyi suçladılar
MİT Başkanı’na atfedilen Katar’daki ABD-İran görüşmesi iddiası asılsız çıktıMİT Başkanı’na atfedilen Katar’daki ABD-İran görüşmesi iddiası asılsız çıktı

Anahtar Kelimeler:
Yemen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 16 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 16 işçi hayatını kaybetti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.