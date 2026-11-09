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Fransa'dan İran'a ağır suçlama! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ekim ayında ülkedeki yüzlerce marketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırının arkasında İran Devrim Muhafızları Ordusunun bulunduğunu öne sürdü. Saldırının Fransa topraklarında gerçekleştirilen ilk geniş çaplı siber sabotaj olduğunu belirten Barrot, İran'a karşı Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Fransa'dan İran'a ağır suçlama! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

G7 dönem başkanlığını üstlenen Fransa'nın başkenti Paris'te, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'nin dışişleri bakanları katıldı.

Fransa'nın dönem başkanlığı kapsamında yapılan davet üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati de toplantıda yer aldı.

Yarın da devam edecek görüşmelerin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış müzakerelerinin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji güvenliği ve yapay zekâ gibi uluslararası meseleler bulunuyor.

FRANSA'DAN İRAN'A AĞIR SUÇLAMA

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, 11-12 Ekim'de ülkedeki yüzlerce marketi etkileyen ve dondurucuların bozulmasına neden olan siber saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa dan İran a ağır suçlama! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı 1

Barrot, saldırının sorumlusunun İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı İslam Devrim Muhafızları Ordusu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Fransa dan İran a ağır suçlama! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı 2

"Devlet kurumlarının gösterdiği olağanüstü çabalar sayesinde, onlara hükümetim ve burada bulunan meslektaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum - bu saldırının sorumluluğunun İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu teyit edebiliyorum."

İRAN'IN PARİS BÜYÜKELÇİSİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Söz konusu olayın Fransa topraklarında sabotaj amacıyla düzenlenen ilk geniş çaplı siber saldırı olduğunu ifade eden Barrot, ülkesinin ulusal çıkarlarını hedef alan eylemin karşılıksız bırakılmayacağını vurguladı.

Fransız Bakan, saldırının ardından İran'ın Paris Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve kendisine protesto notası verildiğini açıkladı.

AVRUPA DÜZEYİNDE YAPTIRIM UYGULANACAK

Barrot, saldırının sorumlularına yönelik Avrupa düzeyinde yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Benzer saldırıların yeniden yaşanmasını engellemek amacıyla gerekli ve orantılı tedbirlerin alınacağını belirten Barrot, Fransa'nın bu konuda kararlı olduğunu ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelere de değindi.

Diplomatik girişimlere destek verdiklerini belirten Barrot, "ABD öncülüğünde yürütülen Rusya-Ukrayna arasındaki diyalog çabalarını destekliyoruz ancak nerede durduğumuzu da çok iyi biliyoruz." dedi. Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini vurgulayan Barrot, Rusya'ya yönelik yaptırımların devam edeceğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin 1,5 yıl önce oluşturduğu Gönüllüler Koalisyonu'nun Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik hazırlıklara katkı sunmaya başladığını belirten Barrot, Avrupa'nın diplomatik süreçte aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti. Barrot, Abu Dabi'de yapılacak görüşmelerde yer alacaklarını yineleyerek Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliğine ilişkin bütün müzakerelere katılmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Bununla birlikte öncelikli hedefin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurguladı. Rusya ile Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda yürütülecek görüşmelerin 10-11 Kasım tarihlerinde Abu Dabi'de yapılması planlanıyor.

Öte yandan Fransa'da 11-12 Ekim'de düzenlenen siber saldırıda, yüzlerce marketin soğutma sistemleri hedef alınmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı Fransa
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