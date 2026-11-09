Nvidia'da Çin bağlantılı istihbarat iddiası! Hisseler eridi

ABD ile Çin arasındaki küresel yapay zekâ liderliği rekabeti devam ederken, Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkında ortaya atılan iddialar teknoloji dünyasında gündem oldu.

Huang'ın Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişki içerisinde olduğu ve Alice Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı yönündeki iddialar, teknoloji ve istihbarat çevrelerinde tartışmalara neden oldu.

NVIDIA HİSSELERİNDE YÜZDE 7'DEN FAZLA DÜŞÜŞ

Yaşanan gelişmelerin ardından Nvidia hisseleri satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Şirketin hisseleri, haftanın ilk işlem gününe yüzde 7'yi aşan kayıpla başladı.

Türkiye saatiyle 19.30 itibarıyla Nvidia hisselerindeki değer kaybı yüzde 5'in üzerinde gerçekleşirken, hisse fiyatı 175,9 dolara kadar geriledi.

YÖNETİM KURULUNDAN BAĞIMSIZ SORUŞTURMA KARARI

Nvidia Yönetim Kurulu, dün yaptığı açıklamada Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine bağımsız soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Söz konusu kararın, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı iddia edilen Çinli bir iş insanıyla yakın ilişkisinin bulunduğuna yönelik haberlerin ardından alındığı belirtildi.

Soruşturma, Huang'ın Nvidia CEO'su olarak geleceğine ilişkin belirsizlikleri de beraberinde getirdi.

Analistler, Huang hakkındaki iddiaların ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarının netleşmesinin beklendiğine dikkat çekti.

THE NEW YORK TIMES'IN HABERİ GÜNDEM OLDU

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberde, Jensen Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Çinli iş kadını Alice Huang'ın Pekin yönetimine istihbarat amacıyla bilgi aktardığı iddia edildi.

Haberde yer alan iddiaların ardından Nvidia yönetiminin başlattığı soruşturma, şirketin geleceğine ilişkin tartışmaları da gündeme taşıdı.

JENSEN HUANG'DAN ÇALIŞANLARINA MESAJ

Nvidia CEO'su Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul etti.

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından başlatılan bağımsız soruşturmayı desteklediğini belirten Huang, süreç boyunca tam işbirliği içerisinde olacağını bildirdi.

Huang, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım."

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır