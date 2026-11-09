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Rusya'dan İsrail'e gizemli uçuş! "Benzeri görülmemiş sıra dışı"

Rusya ve İsrail arasında yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre dün, Moskova'dan Tel Aviv'e gizemli bir uçuş gerçekleşti. İsrail devlet televizyonu KAN, bunun son yıllarda benzeri görülmemiş sıra dışı bir uçuş olduğunu belirtti.

Rusya'dan İsrail'e gizemli uçuş! "Benzeri görülmemiş sıra dışı"

Üst düzey yetkilileri ve askeri personeli taşımak için kullanılan bir Rus askeri uçağının, dün gece İsrail'in başkenti Tel Aviv'e indiği bildirildi.İsrail devlet televizyonu KAN, bunun son yıllarda benzeri görülmemiş sıra dışı bir uçuş olduğunu belirtti.

Haberde, Tupolev Tu-154 tipi Rus askeri uçağının Chkalovsky Hava Üssü'nden havalanarak dün akşam yerel saat 21.00 sularında İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.

Rusya dan İsrail e gizemli uçuş! "Benzeri görülmemiş sıra dışı" 1

NEDENİ VE KİMLERİ TAŞIDIĞI BİLİNMİYOR

Uçağın Ben Gurion Havalimanı'ndaki görüntülerinin paylaşıldığı ve geliş nedeni ile kimleri taşıdığının bilinmediği vurgulanan haberde, İsrail ordusunun, Başbakanlık Ofisi'nin ve Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği'nin konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

Haberde, geçmişte İsrail ordusu ile Rus ordusu arasında Suriye'deki Rus güçlerinin varlığı konusunda diyalog yürütüldüğü ve Baas rejiminin çöküşü öncesinde iki ülke arasında bir mekanizma oluşturulduğu hatırlatılarak Rusya'nın İran ile de stratejik bağları bulunduğu belirtildi.

Rusya dan İsrail e gizemli uçuş! "Benzeri görülmemiş sıra dışı" 2

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, geçen günlerde başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.

Rızai, daha sonra yaptığı açıklamada, Putin'in İran'a yönelik saldırıları kınadığını ve savaşın sona erdirilmesi için her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu söylemişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Rusya
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