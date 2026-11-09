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Yeşilay, COP31’de bağımlılıkların insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya EXPO’da düzenlenen COP31 kapsamında sergi, enstalasyon ve yapay zekâ destekli interaktif uygulamalarıyla ziyaretçilerle buluşuyor. Bağımlılıkların insan sağlığı, toplumsal yaşam ve çevre üzerindeki etkilerini farklı deneyimlerle ele alan çalışmalar, katılımcılarda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yeşilay, COP31’de bağımlılıkların insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor
Metin Yamaner

Yeşilay, COP31 kapsamında Sıfır Atık fuaye alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla bağımlılıkların yalnızca bireylerin sağlığını değil, toplumu ve doğal yaşamı da etkileyen sonuçlarına dikkat çekiyor. Ziyaretçilere sunulan Yama Yama Sergisi, Şişenin Dibi Enstalasyonu ve Geleceğin Aynası uygulaması, bağımlılıklarla mücadelenin farklı boyutlarını sanatsal anlatım ve interaktif deneyimlerle görünür kılıyor.

Yeşilay, COP31’de bağımlılıkların insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor 1

YAMA YAMA SERGİSİ: İYİLEŞME SÜRECİNDEN SANATA UZANAN BİR YOLCULUK

Bağımlılıktan kurtulma sürecindeki danışanların tedavi kapsamında katıldıkları atölye çalışmalarında hazırladıkları yama yama eserlerden oluşan sergi, iyileşme sürecini sanat aracılığıyla ziyaretçilerle buluşturuyor. Atık kumaşların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan çalışmalar, parçaların birleşerek yeni bir bütün oluşturmasından hareketle iyileşme, dayanışma ve yeniden başlama temalarını yansıtıyor. Sergi, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerken tedavi ve rehabilitasyon sürecinin dönüştürücü gücünü de ortaya koyuyor.
Yeşilay, COP31’de bağımlılıkların insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor 2

ŞİŞENİN DİBİ ENSTALASYONU İLE BAĞIMLILIĞIN ÇEVRESEL ETKİLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Şişenin Dibi Enstalasyonu, alkol ve tütün bağımlılığının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini çarpıcı bir görsel anlatımla ele alıyor. Denizlere ve doğaya atılan sigara izmaritleri ile sigara paketlerinin yanı sıra alkol şişelerinin yer aldığı enstalasyon, bağımlılıkların yol açtığı çevre kirliliğine dikkat çekiyor. Video gösterimiyle desteklenen çalışma, bağımlılığın yalnızca insan sağlığını değil, doğal yaşamı ve ekosistemi de etkileyen sonuçlarını görünür kılarak ziyaretçileri tüketim alışkanlıklarının çevresel etkileri üzerine düşünmeye davet ediyor.

Yeşilay, COP31’de bağımlılıkların insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor 3

GELECEĞİN AYNASI İLE BAĞIMLILIKLARIN GELECEKTEKİ ETKİLERİ DENEYİMLENİYOR

Yeşilay'ın yapay zekâ destekli Geleceğin Aynası uygulaması, sigara ve alkol kullanımının uzun vadeli etkilerini ziyaretçilere interaktif bir deneyimle aktarıyor. Uygulama, sigara ve alkol kullanımı durumunda kişilerin 10-20 yıl sonraki olası görünümlerini canlandırırken bu alışkanlıklardan uzak durmaları halinde nasıl görünebileceklerini de görselleştiriyor. Böylece ziyaretçiler, bugünkü tercihlerinin gelecekteki sağlıkları ve yaşamları üzerindeki olası etkilerini karşılaştırmalı olarak deneyimleme fırsatı buluyor. Uygulama, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurgulayarak bağımlılıklardan uzak bir geleceğin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.
Yeşilay, COP31’de bağımlılıkların insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor 4

Yeşilay, COP31 boyunca mavi ve yeşil alanda düzenlenecek paneller ve çeşitli çalışmalarla bağımlılıklarla mücadelenin sağlıklı bireyler, güçlü toplumlar ve sürdürülebilir bir gelecek için taşıdığı önemi vurguluyor. 9-20 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak sergi, enstalasyon ve interaktif uygulamalar, katılımcılara bağımlılıkların insan ve çevre üzerindeki etkilerini farklı perspektiflerden keşfetme fırsatı sunuyor.
Yeşilay, COP31’de bağımlılıkların insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor 5

Yeşilay, COP31’de bağımlılıkların insan ve çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor 6

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