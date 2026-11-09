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MİT Başkanı’na atfedilen Katar’daki ABD-İran görüşmesi iddiası asılsız çıktı

Bazı sosyal medya hesaplarında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı’nın Katar’da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İranlı üst düzey yetkili Muhsin Rızai’nin önümüzdeki hafta bir araya geleceğine ilişkin açıklama yaptığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu öğrenildi.

MİT Başkanı’na atfedilen Katar’daki ABD-İran görüşmesi iddiası asılsız çıktı
Mynet Haber Merkezi

Söz konusu paylaşımlarda, MİT Başkanı’nın Katar’ın ev sahipliği yapacağı öne sürülen görüşmeyi, müzakerelerde ilerleme sağlanması açısından önemli bir fırsat olarak nitelendirdiği ileri sürüldü.

Türkiye’nin, İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi amacıyla diplomatik girişimlerini sürdürdüğü biliniyor.

Ancak Ankara’nın, çatışmaların yayılmasını önlemeye yönelik çabalar ve tarafların yeniden müzakere masasında buluşmasına ilişkin olası planlar hakkında herhangi bir platformda söz konusu görüşmeye dair bilgi paylaşımında bulunmadığı öğrenildi.

Bu çerçevede, sosyal medyada MİT Başkanı’na atfedilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İran Katar ABD Amerika Birleşik Devletleri MİT
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