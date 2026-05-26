İzmir'de 5 katlı imalathanede yangın! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde ayakkabı imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Yangın, 5 saatlik çalışmalarla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 23.15 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7407 Sokak’ta bulunan 5 katlı iş yerinde çıktı.

YANGIN İŞ YERİNİN 4. KATINDA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, ayakkabı imalatı yapılan iş yerinin 4’üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede 5’inci kata sıçrarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

5 SAAT SÜREN ÇALIŞMALARLA KONTROL ALTINA ALINDI

Yanıcı maddelerden dolayı zaman zaman büyüyen alevler, ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Yangın sırasında iş yerine giren 1 kişinin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

yangın İzmir İtfaiye haber
