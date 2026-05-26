HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Özgür Özel'e belediye başkanlarından 'istifa' sorusu! "Ağlayarak okuyorum"

Özgür Özel'in aktardığına göre özellikle Karadeniz bölgesinden belediye başkanları "İstifa edelim mi?" diye sordu. Özel'in belediye başkanlarına yanıtı dikkat çekti.

Özgür Özel'e belediye başkanlarından 'istifa' sorusu! "Ağlayarak okuyorum"
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte partide olağanüstü kurultay çağrıları, istifa tartışmaları ve örgütlerden gelen tepkiler peş peşe gündeme geldi. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı süreçte Özgür Özel, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda parti içindeki son tabloyu değerlendirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN "İSTİFA EDELİM Mİ?" SORUSU

Özel, özellikle Karadeniz bölgesinden başlayarak çok sayıda belediye başkanının kendisine ulaştığını belirtti. Belediye başkanlarının “İstifa edelim mi?” diye sorduğunu aktaran Özel, onlara “Etmeyin” yanıtını verdiğini söyledi.

Özgür Özel e belediye başkanlarından istifa sorusu! "Ağlayarak okuyorum" 1

İl ve ilçe başkanlarına da aynı çağrıda bulunduğunu dile getiren Özel, parti üyeleri arasında da istifa dalgası oluşabileceğini ancak buna engel olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"PARTİDEN AYRILMIYORUZ"

Özel, “Partiden ayrılmıyoruz. Kimsenin istifa etmesini istemem. Biz CHP’de kalmalı ve burada mücadele etmeliyiz” dedi.

"BUTLANA KARŞI ÇIKAN ÇOK SAYIDA İNSAN VAR"

Özel, "butlan" tartışmaları üzerinden partililere de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı isimlerin bugün doğrudan hedef haline getirildiğini söyleyen Özel, bu yaklaşımın doğru olmadığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na daha önce sempati duyan ancak bugün butlan kararına karşı çıkan çok sayıda kişi olduğunu ifade eden Özel, “Butlan konusunu kendi ağızlarından duymadan kimse butlancı ilan edilmesin” dedi.

'ALEVİ' VURGUSU: "AMAN, BÖYLE BİR ŞEY YAPILMASIN"

Özel, bazı yerlerde Alevi kimliği ön planda olan kişilere “butlancı” denildiğini de belirterek buna karşı çıktı.

Bu tutumdan uzak durulması gerektiğini söyleyen Özel, Alevi örgütlerinin butlan kararını kınamasının kendileri açısından çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Özgür Özel e belediye başkanlarından istifa sorusu! "Ağlayarak okuyorum" 2

"MESAJLARI AĞLAYARAK OKUYORUM"

Partinin büyük çoğunluğunun butlana karşı demokrasinin yanında saf tuttuğunu söyleyen Özel, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları aldığını anlattı.

Özel, “Eskiden Kemal Bey’i destekliyorduk, şimdi sizinleyiz” mesajlarını boğazı düğümlenerek ve ağlayarak okuduğunu ifade etti.

"KEMAL BEYİN VİDEOSUNU PAYLAŞAN BİRÇOK ARKADAŞIMIZ ACİL KURULTAY İSTEDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan 23 kişiyi de hatırlatan Özel, bu isimlerden 10'unun daha sonra acil kurultay çağrısı yaptığını söyledi.

Özel, “Kriminal tiplerle kol kola girip partiye yürüyenler hariç kimse butlancı damgasını hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu en çok ona sinirli: 'Affetmeyeceği tek isim'

Kılıçdaroğlu en çok ona sinirli: 'Affetmeyeceği tek isim'

 CHP'de gözler İzmir'de! Özgür Özel mitingi öncesi yer polemiği

CHP'de gözler İzmir'de! Özgür Özel mitingi öncesi yer polemiği

 CHP'de eski Parti Meclisi göreve geliyor

CHP'de eski Parti Meclisi göreve geliyor

 CHP kulislerine bomba gibi düşen iddia

CHP kulislerine bomba gibi düşen iddia
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehirlerarası yolcu otobüsü Çevreyolu’nda refüje çıktı: 1 yaralıŞehirlerarası yolcu otobüsü Çevreyolu’nda refüje çıktı: 1 yaralı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici mi? Kılıçdaroğlu'ndan iddialara açıklama geldiCHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici mi? Kılıçdaroğlu'ndan iddialara açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP mutlak butlan
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

Kiralık eve alternatif: 1750 TL'ye iniyor 'Daha cazip geliyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.