Özgür Özel'e belediye başkanlarından 'istifa' sorusu! "Ağlayarak okuyorum"

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından başlayan hareketlilik devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte partide olağanüstü kurultay çağrıları, istifa tartışmaları ve örgütlerden gelen tepkiler peş peşe gündeme geldi. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı süreçte Özgür Özel, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda parti içindeki son tabloyu değerlendirdi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN "İSTİFA EDELİM Mİ?" SORUSU

Özel, özellikle Karadeniz bölgesinden başlayarak çok sayıda belediye başkanının kendisine ulaştığını belirtti. Belediye başkanlarının “İstifa edelim mi?” diye sorduğunu aktaran Özel, onlara “Etmeyin” yanıtını verdiğini söyledi.

İl ve ilçe başkanlarına da aynı çağrıda bulunduğunu dile getiren Özel, parti üyeleri arasında da istifa dalgası oluşabileceğini ancak buna engel olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"PARTİDEN AYRILMIYORUZ"

Özel, “Partiden ayrılmıyoruz. Kimsenin istifa etmesini istemem. Biz CHP’de kalmalı ve burada mücadele etmeliyiz” dedi.

"BUTLANA KARŞI ÇIKAN ÇOK SAYIDA İNSAN VAR"

Özel, "butlan" tartışmaları üzerinden partililere de dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı isimlerin bugün doğrudan hedef haline getirildiğini söyleyen Özel, bu yaklaşımın doğru olmadığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na daha önce sempati duyan ancak bugün butlan kararına karşı çıkan çok sayıda kişi olduğunu ifade eden Özel, “Butlan konusunu kendi ağızlarından duymadan kimse butlancı ilan edilmesin” dedi.

'ALEVİ' VURGUSU: "AMAN, BÖYLE BİR ŞEY YAPILMASIN"

Özel, bazı yerlerde Alevi kimliği ön planda olan kişilere “butlancı” denildiğini de belirterek buna karşı çıktı.

Bu tutumdan uzak durulması gerektiğini söyleyen Özel, Alevi örgütlerinin butlan kararını kınamasının kendileri açısından çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

"MESAJLARI AĞLAYARAK OKUYORUM"

Partinin büyük çoğunluğunun butlana karşı demokrasinin yanında saf tuttuğunu söyleyen Özel, Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları aldığını anlattı.

Özel, “Eskiden Kemal Bey’i destekliyorduk, şimdi sizinleyiz” mesajlarını boğazı düğümlenerek ve ağlayarak okuduğunu ifade etti.

"KEMAL BEYİN VİDEOSUNU PAYLAŞAN BİRÇOK ARKADAŞIMIZ ACİL KURULTAY İSTEDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşan 23 kişiyi de hatırlatan Özel, bu isimlerden 10'unun daha sonra acil kurultay çağrısı yaptığını söyledi.

Özel, “Kriminal tiplerle kol kola girip partiye yürüyenler hariç kimse butlancı damgasını hak etmiyor” ifadelerini kullandı.