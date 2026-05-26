HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MHP lideri Bahçeli’den Kurban Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı.

MHP lideri Bahçeli’den Kurban Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mesajında Kurban Bayramı’nın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, gönüllerin yumuşadığı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği mübarek günler olduğunu belirtti. Bayramların yalnızca sevinç günleri değil aynı zamanda nefis muhasebesi ve paylaşma bilincinin güçlendiği zamanlar olduğuna dikkat çekti. İslam dünyasında ve birçok coğrafyada yaşanan zorluklara değinen Bahçeli, mazlumların yaşadığı acıların insanlığın vicdanını sınadığını ifade ederek, Türkiye’nin bölgesinde barış, istikrar ve diplomasi çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Bahçeli, "Yeryüzünde zulmün baki kalmayacağına, mazlumun ahının yerde kalmayacağına iman ediyoruz. Annesinin şen gülüşleriyle değil bomba sesleriyle uyanan bir çocuğun gözyaşı, evladını bağrına basmak yerine toprağa veren bir annenin bakışı, ailesini koruyamamanın ağırlığı altında ezilen bir babanın çaresiz bakışı; çağların en gür hitabından daha tesirli, en pahalı taçlarından daha ağır, en sert ordulardan daha sarsıcıdır" ifadelerini kullanırken, Kurban Bayramı’nın kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Vatandaşların bayramını kutlayan Bahçeli, sevdiklerine kavuşmak için yola çıkacak vatandaşlara da sağlık, huzur ve güven diledi. Mesajında şehit aileleri ve gazilere de özel olarak yer veren Bahçeli, tüm milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu!CHP'nin bayramlaşma programı belli oldu!
Muharrem İnce eski partisinin otobüsünü Özgür Özel'e verdiMuharrem İnce eski partisinin otobüsünü Özgür Özel'e verdi

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Temizlediği aracında 2 saat uyudu ölümden döndü! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Pezeşkiyan onayladı! İran'da kısıtlama kaldırıldı

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Hull City'de Acun Ilıcalı'dan taraftara büyük müjde!

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Ajda Pekkan 40 bin TL hesap ödedi! Bakın ne yedi

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Yola çıkan yüksek fiyatla karşılaştı: Çare evden getirdikleri oldu

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıta indirim bekleniyor: 26 Mayıs benzin ve motorin fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.