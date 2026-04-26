İzmir’de 7 gündür kayıptı! Alıkonduğu iddia edilen kız çocuğundan haber var

Fırat Mahallesi’nde yaşayan yüzde 25 zihinsel engelli Asya Karakuş (15), 20 Nisan tarihinde iş yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Durumu öğrenen anne Nesrin Doğan, emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Bu süreçte Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye mesajlar gönderildi. Anne Doğan, kızının kendi iradesiyle gitmediğini ve bir şüpheli tarafından alıkonulduğunu ileri sürerek yetkililerden yardım istedi.

KENDİ İSTEĞİYLE DÖNDÜ

Kayıp kızı arama çalışmaları sürerken, Karakuş kendi isteğiyle ailesine geri döndü.

BAŞKASININ EVİNDE KALMIŞ

Psikolojik bunalım yaşadığı gerekçesiyle evi terk ettiği belirtilen Asya Karakuş’un, kayıp olduğu süre boyunca annesiyle beraber yaşayan 20 yaşındaki bir kızın evinde kaldığı tespit edildi. Genç kızın ailesine sağ salim kavuşmasıyla birlikte olayla ilgili başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

