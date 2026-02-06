HABER

İzmir’de acı manzara! Otomobil dereye uçtu: 2 kız kardeş öldü, yanlarındaki 2 kişi olay yerinden kaçtı

İzmir’in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan diğer 2 kişinin ise aranmaları olduğu gerekçesiyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 35 CPV 616 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

İKİ KIZ KARDEŞ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ: BİRİ 16 YAŞINDAYDI

Kazanın yaşandığı bölgenin tenha olması nedeniyle olay anında fark edilmeyen araç, bugün yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araç içerisinde bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi B.T.’nin (16) hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇTAKİ DİĞER İKİ KİŞİ ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANDIĞI İÇİN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öte yandan, araçta bulunan ve kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D.'nin (33), çeşitli suçlardan aranmaları bulunduğu için olay yerini terk ederek kaçtıkları öne sürüldü.

İlk etapta aracın sel sularına kapıldığı yönündeki iddiaların aksine, yapılan incelemelerde olayın şüpheli bir trafik kazası olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
