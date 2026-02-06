HABER

Bursa'da heyelan: Tophane-Muradiye yolu ulaşıma kapandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle, Tarihi Bursa Kalesi Kaplıca Kapı'nın altında toprak kayması meydana geldi. Tophane-Muradiye yolu ulaşıma kapandı.

Bursa'da heyelan: Tophane-Muradiye yolu ulaşıma kapandı

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde öğlenden sonra yaşanan yağışların etkisiyle Tarihi Bursa Kalesi, Kaplıca Kapı Çağlayan virajında toprak kayması meydana geldi. Bir ticari taksi sürücüsü aracını son anda kurtardı.

Bursa da heyelan: Tophane-Muradiye yolu ulaşıma kapandı 1

HEYELAN SEBEBİYLE TOPHANE-MURADİYE YOLU KAPANDI

Polis ekipleri, eski devlet hastanesi ile Muradiye Külliyesi arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Osmangazi Belediyesi ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, ilk belirlemelere göre bölgede kısmi bir kayma olduğu tespit edildi.

Öte yandan, sürücüler sur içinden Demirkapı istikametine yönlendirilirken, beledeye otobüsleri ise devlet hastanesi önünden Çakırhamam istikametine geri döndürülüyor.

06 Şubat 2026
06 Şubat 2026

Kaynak: İHA

