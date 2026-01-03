HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de akılalmaz olay! "Kanserojen ve toksik maddeler içeriyor" iddiası! Ekipler harekete geçti

İzmir'de sit alanı statüsünde bulunan Demircili Sahili'nde bir geminin denizin içinde parçalandığı ortaya çıktı. Geminin iddiaya göre asbest başta olmak üzere kanserojen ve toksik maddeler içerdiği belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İzmir'de akılalmaz olay! "Kanserojen ve toksik maddeler içeriyor" iddiası! Ekipler harekete geçti

Dünya çapında doğal güzelliğiyle tanınan ve sit alanı statüsünde bulunan Demircili Sahili'nde çevre skandalı yaşandı. Eşsiz plajları ve bakir doğasıyla bilinen Demircili Mahallesi'nde, "Gökbey" isimli hurda yük gemisinin denizin içerisinde parçalandığı ortaya çıktı.

İzmir de akılalmaz olay! "Kanserojen ve toksik maddeler içeriyor" iddiası! Ekipler harekete geçti 1

"KANSEROJEN VE TOKSİK MADDELER İÇERİYOR" İDDİASI

İddiaya göre; asbest başta olmak üzere kanserojen ve toksik maddeler içerdiği belirtilen hurda geminin, tersane olmayan bir bölgede sökümüne başlandı. Denizin içinde bazı bölümleri parçalanan gemiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, olaya karışan kişiler hakkında tutanak tutarak cezai işlem uyguladı.

İzmir de akılalmaz olay! "Kanserojen ve toksik maddeler içeriyor" iddiası! Ekipler harekete geçti 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, gemi sökümünün denize ve çevreye verdiği zararın boyutlarının tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldığı öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'den Venezuela açıklaması: 'İtidal çağrısı'Türkiye'den Venezuela açıklaması: 'İtidal çağrısı'
Tokat'ta uyuşturucu operasyonu! Yastık içinden çıktıTokat'ta uyuşturucu operasyonu! Yastık içinden çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.