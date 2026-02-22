Milli sporcu Kızılaslan, minik karatecilerle bir araya geldi

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasının hemen ardından Gazi Üniversitesi adına katıldığı Üniversiteler Türkiye Şampiyonasında üçüncülük elde eden Kızılaslan, şampiyona sonrası bir haftalık dinlenme için geldiği Diyarbakır’da da çalışmalarına ara vermedi.

Önümüzdeki aylarda düzenlenecek Avrupa Üniversitelerarası Karate Şampiyonasında Gazi Üniversitesini temsil edecek olan milli sporcu, karateye başladığı ilk kulübünü ve milli takım antrenörünü ziyaret edip minik karatecilerle buluştu. Kızılaslan, Diyarbakır’ın en başarılı genç sporcuları arasında gösterilen ve Balkan Karate Şampiyonası öncesinde tempoyu arttıran Beren Su Önder ve Ceren Önder kardeşlere tecrübelerini aktardı. Önder kardeşler, Sena Kızılaslan gibi başarılı olmak ve onun gibi dereceler elde etmek istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA