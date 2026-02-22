HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli sporcu Kızılaslan, minik karatecilerle bir araya geldi

Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla adından söz ettiren milli sporcu Sena Kızılaslan, memleketi Diyarbakır’a gelerek minik karatecilerle buluştu.

Milli sporcu Kızılaslan, minik karatecilerle bir araya geldi

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasının hemen ardından Gazi Üniversitesi adına katıldığı Üniversiteler Türkiye Şampiyonasında üçüncülük elde eden Kızılaslan, şampiyona sonrası bir haftalık dinlenme için geldiği Diyarbakır’da da çalışmalarına ara vermedi.

Milli sporcu Kızılaslan, minik karatecilerle bir araya geldi 1

Önümüzdeki aylarda düzenlenecek Avrupa Üniversitelerarası Karate Şampiyonasında Gazi Üniversitesini temsil edecek olan milli sporcu, karateye başladığı ilk kulübünü ve milli takım antrenörünü ziyaret edip minik karatecilerle buluştu. Kızılaslan, Diyarbakır’ın en başarılı genç sporcuları arasında gösterilen ve Balkan Karate Şampiyonası öncesinde tempoyu arttıran Beren Su Önder ve Ceren Önder kardeşlere tecrübelerini aktardı. Önder kardeşler, Sena Kızılaslan gibi başarılı olmak ve onun gibi dereceler elde etmek istediklerini söyledi.

Milli sporcu Kızılaslan, minik karatecilerle bir araya geldi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin sahillerinde selin denize taşıdığı balçıklar temizleniyorMersin sahillerinde selin denize taşıdığı balçıklar temizleniyor
Eyüpsultan’da 3 iş yerinde yangınEyüpsultan’da 3 iş yerinde yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.