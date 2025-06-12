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İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Bebeğini çatıya bırakıp öldürmüştü, tutuklandı

İzmir'de korkunç bir olay yaşandı. 6 gün önce meydana gelen bebek cinayetinde bebeğin annesiyle beraber 5 kişi gözaltına alınırken bebeğini çatı katında ölüme terk eden annenin tutuklandığı öğrenildi.

İzmir’de akıllara durgunluk veren olay! Bebeğini çatıya bırakıp öldürmüştü, tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, kendi imkanlarıyla doğurduğu bebeği çatı katına bırakıp, ölmesine neden olan 20 yaşındaki anne F.İ. tutuklandı, 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 6 Haziran günü Bornova ilçesinde meydana geldi. F.İ., iddiaya göre, nikahsız birliktelikten hamile kalarak evinin banyosunda kendi imkanlarıyla bir bebek dünyaya getirdi. F.İ., ailesinden sakladığı bebeği, beze sarıp çatı katında ölüme terk etti. Çatıdan gelen sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese gelen polislerin bulduğu bebek, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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4 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALIRKEN ANNE TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, anne F.İ. ile Ş.İ. (51), İ.E.Ş. (40), A.İ. (22) ve S.İ. (16), yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezideki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne F.İ. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir bebek çatı
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