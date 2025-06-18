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İzmir'de bahçede çıkan yangın eve ve depoya sıçradı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

İzmir'de bahçede çıkan yangın eve ve depoya sıçradı

Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesinin kırsal bir mahallesinde, yabancı uyruklu bir şahsın evinin bahçesinde temizlik amacıyla yaktığı ateş kontrolden çıkarak çevredeki otluk alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana yakın bir bölgede bulunan bir ev ile bir depoya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 7 arazöz, 2 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ederken alevler ormanlık alana ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yanan ev ve depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir
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