İzmir’de bayram tatili sessizliği Gündoğdu Meydanı’na yansıdı

Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İzmir genelindeki sokaklar ve meydanlar büyük bir sessizliğe büründü. Bayram namazının ardından etkisini gösteren kapalı hava ve yağmur, kentin en kalabalık noktalarının boş kalmasına neden oldu.

Bu yıl 3,5 gün olarak belirlenen Ramazan Bayramı tatilinde normal günlerde adım atacak yer bulunmayan Alsancak Kordonboyu ve Gündoğdu Meydanı, sabahın erken saatlerinde alışılmadık bir ıssızlığa sahne oldu. Önceki günlerde tamamen dolu olan ve vatandaşların çimlerde oturduğu meydanlarda kalabalığın yerini derin bir sakinlik aldı. Kısa süreli yağmur ve serinleyen hava nedeniyle vatandaşlar kapalı alanlara yöneldi. Dinlenme alanlarının boş kaldığı geniş sahil şeridi sadece kuş yemi satanlara kalırken, insan uğultusu ile araç kuyruklarının yerini ise İzmir Körfezi’ndeki dalga sesleri ve imbat rüzgarı aldı. Kordon’da farklı bir bayram manzara oluştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye’de camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldıSuriye’de camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı
Kocaeli’nin yüksek kesimleri bayram sabahı beyaza büründüKocaeli’nin yüksek kesimleri bayram sabahı beyaza büründü

İzmir
İzmir
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran Devrim Muhafızları duyurdu, savaşta bir ilk!

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Evlilik sözleşmesini yeniledi! Ömür boyu aylık ödenecek rakam...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

