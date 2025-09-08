İzmir'den kan donduran bir haber daha! Yaşı yine 16... Babasını öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti

Türkiye yeni haftanın ilk gününde İzmir'den gelen haberle yasa boğuldu. Lise üçüncü sınıf öğrencisi olan Eren Bigül, pompalı tüfekle Balçova'da Salih İşgören Polis Merkezi'ne saldırı düzenledi.

2 POLİS ŞEHİT DÜŞTÜ

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralandı. Öte yandan bazı sivil vatandaşlar da saldırıda yaralandı. Korkunç olay ülkede infiale yol açarken yaralı olarak yakalanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'DE KAN DONDURAN OLAY! YAŞI 16; BABASINI ÖLDÜRÜP, ANNESİNİ YARALADI

Öte yandan İzmir'den kan donduran bir haber daha geldi. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Menemen ilçesi, Uğur Mumcu Mahallesi 1343 Sokak'taki bir dairede H.U.B. (16) ile baba Barış B. (47) ve anne N.B. (47) arasında tartışma çıktı.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYIP KENDİSİNİ ODAYA KİTLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.U.B, anne ve babasını bıçakla yaraladıktan sonra odaya kendini kilitleyip intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN ÇOCUK YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, evden çıkan anne ve babayı yaralı olarak buldu. Daha sonra balkon kapısını kırarak odaya giren ekipler, H.U.B'yi yaralı halde buldu.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılar, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Barış B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen H.U.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TARTIŞMA SONUCU BIÇAKLA SALDIRMIŞ

Hafif yaralanan anne N.B. ifadesinde, tartışma sonrasında oğullarının kendilerine bıçakla saldırdığını ve intihar tehdidinde bulunduğunu belirtti.

(AA)