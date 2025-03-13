İzmir’de çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 11 Mart günü Karaburun ilçesinde 11’i çocuk 25 düzensiz göçmen tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Mordoğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen bir kişi de gözaltına alındı.

Foça ilçesinde ise Sahil Güvenlik Botu KB-4331 ve Foça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmada kara üzerinde tespit edilen 5’i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahılar işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır