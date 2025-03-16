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  4. İzmir'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

İzmir'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

16.03.2025 21:16
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İzmir'in Bornova ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen Ömer A.'ya (76) ait iki ayrı adres ve otomobilinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan Ömer A., sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

İzmir'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yaptığı tespit edilen Ömer A.'ya ait iki adrese 13 Mart'ta operasyon düzenledi. Ömer A.'nın Meriç Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramada dürbünlü çift hava tüplü havalı tüfek, 1 çift kırma ruhsatsız av tüfeği, pompalı tüfek, 140 dolu tüfek kartuşu, 202 dolu fişek, 3 tüfek kabzası ve kasatura ele geçirildi.

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TUTUKLANDI

Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin Kemalpaşa'daki adresinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 335 dolu tüfek kartuşu, toplam 151 dolu fişek ele geçirildi. Evin depo bölümünde duvara yapılan betondan eklentide ise 2 AK-47 şarjörü ve 260 AK-47 fişeği ile şüphelinin otomobilinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 yedek şarjör, 37 dolu fişek ele geçirildi.

Yaklaşık 10 saat süren kazı ve aramaların ardından gözaltına alınan Ömer A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir silah
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