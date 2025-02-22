HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İzmir'de dehşet dolu anlar! Diş hekimini başından vurdu, kanlar içinde videosunu annesine gönderdi

İzmir'de dehşet dolu anlar! Diş hekimini başından vurdu, kanlar içinde videosunu annesine gönderdi

22.02.2025 00:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde 34 yaşındaki M.A., borç- alacak nedeniyle tartıştığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. M.A., vurduğu Emrah Düşmez’in kanlar içerisindeki videosunu çekip, Düşmez’in annesine gönderdi.

İzmir'de dehşet dolu anlar! Diş hekimini başından vurdu, kanlar içinde videosunu annesine gönderdi

İzmir'de dehşet dolu anlar yaşandı. Olay, Alsancak semti Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 2’nci katında bulunan dairede meydana geldi.

KANLAR İÇİNDEKİ HALİNİ VİDEOYA ÇEKİP ANNESİNE GÖNDERDİ!

İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde diş hekimi olduğu öğrenilen Mehmet Emrah Düşmez’in oturduğu daireye iddiaya göre, aralarında borç- alacak nedeniyle husumet olan M.A. geldi. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A., tabancayla Düşmez’in başına ateş etti.

DIS-HEKIMINI-TABANCAYLA-BASINDAN-VURDU-_577566_171056

Daha sonra Düşmez’in telefonunu alan şüpheli, kanlar içindeki halini videoya çekip Düşmez’in annesine gönderdi ve kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören acılı anne durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Düşmez, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Basmane semtinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin polise verdiği ilk ifadede Düşmez ile ortak iş yaptıklarını, Düşmez’in kendisini dolandırıp ve zarara uğrattığını söylediği öğrenildi.

DIS-HEKIMINI-TABANCAYLA-BASINDAN-VURDU-_577570_171056

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Buzlanan yolda kayan işçi servisine halk otobüsü çarptı; o anlar kamerada!Buzlanan yolda kayan işçi servisine halk otobüsü çarptı; o anlar kamerada!
Kağıthane'de bir binada yangın çıktı! Kağıthane'de bir binada yangın çıktı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir konak tabanca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

Oturup ağlayacak değiliz ama kolay günler bizi beklemiyor

Oturup ağlayacak değiliz ama kolay günler bizi beklemiyor

Hakemler korkuyor! Çok önemli bir hakemimizle konuştum...

Hakemler korkuyor! Çok önemli bir hakemimizle konuştum...

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha! Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı artık istenmiyor...

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha! Geçtiğimiz sezonun yıldızıydı artık istenmiyor...

Maydonoz Döner'e kayyum atandı!

Maydonoz Döner'e kayyum atandı!

Fernando Muslera'dan veda gibi paylaşım! Okan Buruk'un yedek bırakmasına sinirlendi, nefesi sosyal medya hesabında aldı!

Fernando Muslera'dan veda gibi paylaşım! Okan Buruk'un yedek bırakmasına sinirlendi, nefesi sosyal medya hesabında aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.