İzmir'de dehşet verici olay! Psikolojisi bozulan anne 1 yaşındaki bebeğini denize attı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Bengiler Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. Geçimsizlik ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kevser C. (30), 1 yaşındaki Engin isimli bebeğini denize attı.

Çevredekiler tarafından denizden çıkartılan Engin bebek için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Engin bebek, ambulansla Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Tedaviye alınan Engin bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından anne Kevser C.'yi gözaltına aldı. Kevser C.'nin sorgulamasının sürdüğü bildirildi.

(DHA)