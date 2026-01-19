HABER

İzmir’de esrarengiz ölüm: Kayıp iş insanı küle dönen araçta bulundu! “Para nereye gitti belli değil”

İzmir'de iş insanı Burak Odabaş'ın ölümü akıllarda birçok soru bıraktı. Genç müteahhit Ödemiş’te orman kesim sahasında yanmış haldeki aracının içinde ölü bulundu. Ailesi olayın kaza ya da intihar olamayacağını öne sürerken, tehdit iddiaları ve 'kayıp para' detayı cinayet şüphesini derinleştirdi.

Artvin’den Ödemiş’e çalışmak için gelen 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, sabah evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ertesi gün ormanlık alanda tamamen yanmış aracında ölü bulunması ailesini ve yetkilileri alarma geçirdi. Acılı aile ise olayın perde arkasında "cinayet süsü" olduğundan şüpheleniyor.

ORMANLIK ALANDA YANMIŞ ARAÇTA ÖLÜ BULUNDU

Olay, Ödemiş ilçesi Üzümlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artvin'den Ödemiş'e orman kesim işleri için gelen 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, 16 Ocak günü sabah saat 08.00 sıralarında ilçe merkezindeki evinden ayrıldı. Odabaş'tan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, ertesi gün Üzümlü Mahallesi orman kesim sahasında, Odabaş'a ait aracın tamamen yanmış olduğu ve genç müteahhidin araç içerisinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

"KAZA VEYA İNTİHAR OLMASI İMKANSIZ"

Olayın ardından Bursa ve Artvin'den Ödemiş'e gelen aile üyeleri, olayın bir cinayet vakası olduğunu iddia etti. Baba Sefer Odabaş, oğlunun kültürel birikimi yüksek, zararlı alışkanlıkları olmayan bir genç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Oğlumuz buraya yanan alanlardaki çalışmaları yürütmek için gelmişti. Cumartesi günü aracının içinde yanmış vaziyette bulunduğu haberini aldık. Olay yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda bunun bir kaza ya da intihar olamayacağına kanaat getirdik. Aracın tutuştuğu yer ile bulunduğu nokta birbirinden farklı. O sabah hak edişini almıştı ancak bu paranın nereye gittiği belli değil. Cuma günleri o bölgede çalışma yapılmamasına rağmen oraya çıkması ve aracın geri planda düz bir alan varken rampada bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu bir gasp ya da başka bir olay olabilir."

"TEHDİT EDİLDİĞİ İDDİALARI VAR"

Amca Zakir Odabaş ise yeğeninin cansız bedeninin bulunduğu pozisyonun şüphe uyandırıcı olduğunu vurguladı. Yeğeninin daha önce tehditler aldığına dair duyumlar aldıklarını belirten amca Odabaş, "Yeğenimin cansız bedeni aracın ön koltuğunda değil, arka tarafındaydı. Aracın arkasında yatak veya dinlenecek bir alan yokken orada bulunması şüphelerimizi artırıyor. Aldığımız bilgilere göre yeğenim, 'Burada niye çalışıyorsun?' gibi sözlerle tehditler alıyormuş. Ayrıca işçilerle ödemeler konusunda sorun yaşadığı söyleniyordu. Kanaatimizce bu olay, cinayete kaza süsü verilmiş bir durumdur" diye konuştu.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDA

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Burak Odabaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada aile ile yapılacak DNA eşleşmesinin ardından Odabaş'ın memleketi Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

