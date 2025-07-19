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İzmir'de fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 68 işçi hastanelik oldu!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir seramik fabrikasında yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 68 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İzmir'de fabrikada gıda zehirlenmesi şüphesi: 68 işçi hastanelik oldu!

Kemalpaşa'daki bir seramik fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından sağlık sorunları yaşamaya başladı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 68 işçi, Kemalpaşa ve Turgutlu Devlet hastanelerine başvurdu. Gıda zehirlenmesi yaşadıkları değerlendirilen işçilerden bazılarına ayakta müdahale edildi. Bazı işçiler de hastanede tedavi altına alındı.

İşçilerin yedikleri yemeklerden incelenmek üzere numune alınırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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İzmir
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