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  4. İzmir’de feci son! Alkollü adam denize düştü, çırpındıktan sonra hayatını kaybetti!

İzmir’de feci son! Alkollü adam denize düştü, çırpındıktan sonra hayatını kaybetti!

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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.02.2025 17:15
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İzmir'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Hüseyin Etli (44), dengesini kaybedip düştüğü denizde boğuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Konak ilçesi Alsancak Mahallesi Kordon Boyu'nda meydana geldi. Denizde hareketsiz duran kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜYKEN DENİZE DÜŞMÜŞ

Ekiplerin çalışmasıyla kıyıya çıkarılan kişinin, boğulduğu belirlendi. Ekipler, ölen kişinin alkollü olduğu belirtilen Hüseyin Etli olduğunu tespit etti. Etli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR SÜRE ÇIRPINMIŞ

Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; Etli'nin dengesini kaybedip denize düştüğü, bir süre suda çırpındıktan sonra hareketsiz kaldığı görüldü.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
alkol İzmir boğulmak deniz alsancak konak
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