İzmir'de grevin ikinci günü! Duraklar doldu taştı, trafik durma noktası geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinden anlaşma çıkmadı. Belediye ile sendika arasındaki anlaşmazlık nedeniyle 23 bin işçi greve çıktı. Grev kararı sonrası şehirde adeta kaos yaşanıyor.

DURAKLAR DOLDU TAŞTI

Toplu ulaşım sistemlerinde otobüs sayısının azalması nedeniyle dün duraklarda yoğunluk yaşanmıştı. Grevin ikinci gününde de bu yoğunluk sürüyor.Vatandaş az sayıda olan otobüslere binebilmek için uzun süre beklemek durumunda kaldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Öte yandan grev nedeniyle yaşanan sıkıntılardan etkilenmek istemeyen bazı vatandaşlar ise araçlarıyla trafiğe çıktı. Çok sayıda aracın trafiğe çıkması sonucu İzmir'de trafik de durma noktasına geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:



"Belediyemiz şirketleri İzenerji ve İzelman’ın temsilcisi olan sendika ile anlaşamamız sonucu verilen grev kararı sonrasında, bugün şehrimizde yaşanan ve yaşanacak tüm aksaklıklar için gerçekten çok üzgünüm.

"BİR ÇÖZÜM ÜRETMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik. Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim.

"AKLI SELİMLE KONUŞMAYA VE UZLAŞI ARAYIŞINA DEVAM EDELİM"

Çalışma arkadaşlarımızın mümkün olan en iyi ücretleri alması için iyi bir teklif yaptığımıza inanıyorum. “Eşit işe eşit ücret” anlayışı elbette haklıdır ve doğrudur. Ancak yapılmış bir sorumsuzluğu, başka bir sorumsuzlukla daha büyük bir sorun haline getirme ve belediyeyi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokmaya hiç birimizin hakkı olmadığını düşünüyorum.

Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklı selimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum"