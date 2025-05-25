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İzmir'de haber alınamayan kişinin cesedi gölette bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, haber alınamayan kişinin cesedi gölette bulundu.

İzmir'de haber alınamayan kişinin cesedi gölette bulundu

Alınan bilgiye göre, Eskioba Mahallesi'nde yaşayan Halil Özcan (44) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak babası Metin Özcan'dan (72) dünden beri haber alamadıklarını, aramaya çıktığında ona ait kıyafet ve çizmeleri Eskioba Göleti kenarında bulduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma su altı arama ekipleri, gölette arama çalışmaları başlattı.

Dalgıçlar su altındaki aramada Özcan'ın cansız bedenine ulaştı.

Özcan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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İzmir
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