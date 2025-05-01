İzmir'de hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

İzmir'de 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gün boyunca bir veya iki kısa süreli sağanak yağışla birlikte olacak. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük sıcaklık ise 11°C olarak bekleniyor. Bu, şehrin tipik Mayıs ayı havasına uygun bir gün olacak.

2 Mayıs Cuma günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında değişecek. 3 Mayıs Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 10°C arasında olacak. 4 Mayıs Pazar günü parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 26°C ile 14°C arasında seyredecek. 5 Mayıs Pazartesi günü hava bol güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 16°C arasında olacak. 6 Mayıs Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C ile 17°C arasında olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü bol güneş ışığı altında sıcaklıklar 30°C ile 18°C arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli günlerin çoğunlukta olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini akılda tutmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri sırasında güneş koruyucu ürünler kullanmak, uygun kıyafetler giymek ve bol su içmek sağlık sorunlarını önlemek için faydalı olacaktır.