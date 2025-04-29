İzmir'de hayvanlar için baba-çocuk etkinliği

Foça ilçesinde sokak hayvanlarının yaz aylarında su ve yiyecek ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla Foça (HAYAD) tarafından baba-çocuk etkinliği düzenlendi. Etkinlikte babalar ve çocukları, topladıkları atık plastik kapları boyayarak sokak hayvanları için su kaplarına dönüştürdü. Ardından boyanan kaplara su dolduran katılımcılar, sokak hayvanları için çeşitli yerlere yerleştirdi. Etkinlik ile Foça'da hem farkındalık kazandırıldığını hem de çocukların hayvan sevgisi ile sorumluluk kazandığını söyleyen HAYAD Saymanı Osman Nejat Ercümen, "Bu etkinliği, babalar ve çocuklar arasında güçlü bir bağ kurmak, birlikte kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak ve suyun canlılar için taşıdığı hayati öneme dikkat çekmek amacıyla düzenledik. Aynı zamanda çocuklara küçük yaşta sorumluluk bilinci kazandırmayı ve hayvan sevgisini pekiştirmeyi hedefledik" dedi.

'ETKİNLİĞE GİTMEK İÇİN SABIRSIZLANDI'

Etkinliğe 6 yaşındaki kızı Bilge ile katılan Salih Temizer (42), "Yaz aylarında bakımı evde olan hayvanların konforunu yaşayamayan sokak hayvanları için düşünülmüş bu mükemmel etkinlik çocuğumda büyük heyecan yarattı. Kızım etkinliğe gitmek için sabırsızlandı. Gitmeden önce etkinliğin boyama kısmı onun için merak uyandırıcıydı. Gittikten sonra hayvanlar için faydalı bir şey yapacağını anladığında daha çok sevindi. İlk defa yaptığı bu faaliyet onu çok mutlu etti. Saatlerce konu hakkında konuşmak istedi. Sadece kendisi için değil, hayvanlar için de sosyalleşebileceğini öğrenmiş oldu. Boyadığımız su kaplarını sokakta tel ile sabitledik. Sabahları kreşe gitmeden önce su doldurup, faaliyetin amacına ulaştığına yönelik konuşmalar yapıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLDU'

Foça'da yaşayan ve kızı Camilla Yakacak (7) ile etkinliğe katılan Kerem Yakacak (42) ise "Boyama etkinliği başta sokak hayvanlarının, sıcak havaların gelmesi sebebiyle su ihtiyaçlarını karşılamaları için düzenlendi. Hem kızım hem ben çok mutlu hissettik. Kızım hayvanları seven bir ruh yapısına sahip olduğu üzere bu etkinlikte yer almak onu çok mutlu etti. Etkinlikten sonra evimizin önüne boyamış olduğu su kabına büyük bir mutlulukla su doldurup, bıraktık. Su dolu kabı bırakıp eve çıktık. Kızım balkondan, kaptan su içen hayvanları gördükçe çok mutlu oldu. Bu tarz etkinliklere seve seve katılmaya ve bu tip etkinliklerin devamına gönüllü olarak katılmaya hazırız" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır