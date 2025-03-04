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  4. İzmir'de husumetli aileler arasında kavga! 1 yaralı, 14 gözaltı

İzmir'de husumetli aileler arasında kavga! 1 yaralı, 14 gözaltı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.03.2025 16:10
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan av tüfekli, bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 14 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de husumetli aileler arasında kavga! 1 yaralı, 14 gözaltı

Olay, dün öğle saatlerinde Kemalpaşa Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.T., elindeki av tüfeğiyle etrafa bağırarak ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kavgayı sonlandırdı. Kavga esnasında B.T.'nin olay yerine getirdiği bıçağa ve F.T.'nin elinde olan av tüfeğine el konuldu.

14 GÖZALTI

Öte yandan, kavgada kolundan hafif yaralanan 1 kişi kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir kavga
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