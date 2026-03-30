İzmir'de iğrenç iddia: Dernek başkanı çocuk yaşlı ayırt etmeden taciz etmiş! "Bu sır iç çamaşırımız olsun"

İzmir Karşıyaka'da 2006'da kurulan bir derneğin başkanı olan 71 yaşındaki A.Ç. hakkında birden fazla kadının yaptığı şikayetler üzerine başlatılan soruşturma ciddi suçlamaları gündeme taşıdı. Aralarında 18 yaşından küçük bir kişinin de bulunduğu sekiz kadının ifadeleri ve dosyaya giren dijital materyaller, olayın yalnızca bireysel iddialarla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Şüphelinin tutuklanmasıyla birlikte hazırlanan iddianame, farklı zamanlarda ve benzer yöntemlerle gerçekleştiği öne sürülen eylemleri gözler önüne serdi.

BİR ÇOCUK VE YEDİ KADINDAN MİDE BULANDIRAN İDDİALAR

Gazeteci İsmail Saymaz'ın Halk TV'deki köşesinde aktardığına göre; Süleymancılara ait olduğu iddia edilen dernekte biri 18 yaşından küçük, sekiz kadın mürit, geçen ay 71 yaşındaki A.Ç.’den şikayetçi oldu. A.Ç., 5 Şubat’ta tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

A. isimli kadın, 17 yaşındayken, nişan töreninde A.Ç.’nin kendisine sarılıp göğüslerini ellediğini iddia etti.

29 yaşındaki K., A.Ç. ile dernekteki özel odasında birden çok kez yalnız kaldığını ifade etti. İddiaya göre A.Ç., kadına sarılıp temasta bulundu, ardından da cinsel organına dokundurttu. İlerleyen günlerde birliktelik yaşadığı belirtilirken K., cinsel saldırının tekrarlandığını savundu. A.Ç. ise bir kez ilişki yaşadıklarını iddia etti.

A.Ç'nin, 25 yaşındaki A.'nın elini tutup dudağını öptüğü, elini cinsel bölgesine dokundurttuğu, Kur'an kursunda ilişki yaşadıkları öne sürüldü.

A.Ç. iddiaya göre 48 yaşındaki S.'ye sarılıp cinsel temasta bulundu ve birçok kez ilişki yaşadılar.

A.Ç'nin ayrıca 39 yaşında G. ile birden çok kez ilişki yaşadığı, 44 yaşındaki V.'nin kalçalarına dokunduğu, 38 yaşındaki Y.'ye sarılmaya çalıştığı iddialar arasında.

68 GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLDİ

A.Ç., savunmasında, yalnızca K. ile bir kez rızaya dayalı ilişki yaşadıklarını öne sürdü. Kronik rahatsızlıkları bulunduğu söyleyen A.Ç. iktidarsız olduğunu iddia etti.

Ancak dijital cihazlarda ele geçirilen 68 görüntüde, A.Ç.’nin müritlerini cinsel organına yönlendirdiği ve onlara fiziksel temasta bulunduğu görüldü. Yaşlı adamın “Bu sır iç çamaşırımız olsun” diyerek, gizliliğe vurgu yaptığı belirlendi.

"İKİ İLİM VAR, BİRİ SIR"

A.Ç.’nin “İki ilim var, biri zahiri-görünen, diğeri de sır” demek suretiyle kadınların dini duygularını suiistimal ederek, iradelerini fesada uğratıp onlardan cinsel olarak faydalandığı vurgulandı.

İddianamede şöyle devam edildi:

“Sır vurgusunun eylemlerin meşru ve açık bir ilişki niteliğinde olmadığını, aksine üçüncü kişilerden saklanması gereken cinsel içerikli davranışlar olduğunu ortaya koyduğu, şüphelinin manevi ve hiyerarşik konumu dikkate alındığında rıza savunmasının delillerle örtüşmediği…”

A.Ç.’ye beş kadına karşı cinsel saldırı, iki kadına ve bir çocuğa sarkıntılık iddiası ve 75 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Duruşma 16 Haziran’da görülecek.

"İNTİHAR EDEN POLİS BİLİYORDU"

Öte yandan dernek yönetiminin istismarı gizleyip örtbas ettiği, meseleyi sorgulayanların münafık ilan edildiği öne sürüldü.

Saymaz, kendisine ulaşan bir vatandaşın, İzmir’de geçen yıl intihar eden polis Ö.Y.’nin “bu yapının iç yüzünü bildiği ve susmak istemediği için baskıya maruz kalmış olabileceği” kuşkusunu dile getirdiğini belirtti.