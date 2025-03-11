İzmir'de kahreden olay! Emekli albay ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre Salihli yönünden İzmir yönüne gitmekte olan Himmet Konuk yönetimindeki otomobile, karşı yönden gelip şerit değiştiren otomobil çarptı. Kazada Muhterem Konuk olay yerinde hayatını kaybederken, Himmet Konuk ağır yaralandı. Konuk kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde bulunan Konuk çiftçinin kızları ile 3 yaşındaki torunları da ağır yaralandı.

Yaralıların Ege Üniversitesi’ndeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ

Kazada hayatını kaybeden emekli albay Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk için Hasalan Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi.

Askeri törenin ardından Himmet Konuk ve eşi Muhterem Konuk, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.