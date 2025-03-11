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İzmir'de kahreden olay! Fatma, sokak ortasında eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.03.2025 13:15
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fatma Kara (27), eski sevgilisi O.G. tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu nedenle verilen uzaklaştırma kararının bittiği, ancak açılan davanın ise sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de kahreden olay! Fatma, sokak ortasında eski sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldü

Olay, saat 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi 2. Bayındır Sokak'ta meydana geldi. Konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski sevgilisi O.G. arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine O.G., Fatma Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Fatma Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, O.G.'yi gözaltına aldı.

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DAHA ÖNCE DE DARBETMİŞ

O.G.'nin Fatma Kara'yı daha önce de darbettiği, bu neden verilen uzaklaştırma kararının bittiği ancak hakkında açılan davanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir darp
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