İzmir'de kamyonet ve motosiklet çarpıştı: Feci kaza güvenlik kamerasında

Alınan bilgiye göre, dün Y.A. idaresindeki kamyonet, İstiklal Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dönüş yaptığı sırada Yunus Emre P.'nin (17) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada, lise öğrencisi olan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücü, Kiraz Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, kamyonetin dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpışması ve çevredekilerin yardım etmek için koşturması yer alıyor.