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İzmir'de kan donduran olay! Eşini 25 kez bıçaklayarak canice katletti... Öldürdükten sonra fotoğraflarını çekti

02.04.2025 11:21
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Kan donduran olay İzmir'de yaşandı. Ahmet Fırat, (44) tartıştığı eşi Nuran Fırat'ı (36) 4'ü öldürücü nitelikte olan 25 bıçak darbesiyle katletti. Katil, daha sonra öldürdüğü eşinin fotoğraflarını çekti. Tutuklanan katil eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini, görevlerini yerine getirmediğini, sokak kedilerine baktığını; bu yüzden çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söyledi. Cani adama indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İzmir'de kan donduran olay! Eşini 25 kez bıçaklayarak canice katletti... Öldürdükten sonra fotoğraflarını çekti

Olay, 27 Aralık 2022'de saat 11.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana geldi. Ahmet Fırat ile eşi Nuran Fırat arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

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EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Ahmet Fırat, eşini boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, eşi olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı.

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KATİL, URLA'DA YAKALANDI

Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirledi. Biri 5, diğeri 12 yaşında 2 çocukları olan çiftin büyük çocuklarının olay sırasında okulda olduğu öğrenildi. Urla'da yakalanan Ahmet Fırat tutuklandı.

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NEDENİ HERKESİ KAHRETTİ: EV İŞLERİYLE İLGİLENMEDİĞİ, SOKAK KEDİLERİNE BAKTIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Ahmet Fırat hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ahmet Fırat ilk duruşmada, eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini, görevlerini yerine getirmediğini, sokak kedilerine baktığını, bu yüzden çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söyledi. Şubat ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Ahmet Fırat'ı 'Eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ

Ahmet Fırat'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararda; sanık Fırat'ın telefonunda yapılan incelemede; fotoğraf kayıtlarının içerisinde Nuran Fırat'ı öldürdükten sonra farklı açılardan yerde boğazı kesilmiş, üzeri kanlı ve hareketsiz yatar şekildeki 3 fotoğrafını çektiği tespitlerinin yapıldığı belirtildi. Fırat'ın kolluk kuvvetlerine verdiği ifadelerinde; ilk olarak kendisine Nuran'ın bıçakla saldırdığı, kendi gözlerinin bu süre zarfında hep kapalı olduğunu, açtığında eşinin boğazından kan geldiğini gördüğünü, kendi telefonuyla eşi yerde hareketsiz yatarken video ve fotoğraf çektiğini, bıçağı da mutfak masanın üzerinde bıraktığını söylediğine dikkat çekildi. Ancak sanık Fırat'ın yargılama aşamasında bu husus kendisine sorulduğunda hatırlamadığını söylediği belirtildi.

4'Ü ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE 25 BIÇAK DARBESİ

Ahmet Fırat'ın, Nuran'ı öldürdükten sonra 3 farklı noktadan fotoğrafını çektiği, olaydan sonra küçük kızlarını komşuya bıraktığı, küçük kızın da komşulara 'Babam annemi bıçaklıyor' dediğine dikkat çekilerek, sanığa haksız tahrik uygulanmadığı kararda yer aldı. Heyet, sanık Fırat ile öldürdüğü eşi arasında iyi gitmeyen bir evliliğin bulunduğunu, cinayetin de karşılıklı diyaloglar neticesinde aniden geliştiğine kanaat getirerek, sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' eyleminin oluşmadığına dikkat çekti. Nuran'ı 4'ü tek başına öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği kararda yer aldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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