İzmir'de kan donduran olay! Şantiyede yanmış kadın cesedi bulundu

İzmir'de dün ihbar üzerine bir şantiyeye giden polis ekipleri Emine Dönmez'in (73) yanmış haldeki cesedini buldu. Olayla ilgili olarak cesedin yanındaki Dilek D. (46), gözaltına alındı.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti.

CESEDİN YANINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

