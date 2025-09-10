HABER

İzmir'de karakolunu kana bulamıştı! 2 polisin şehit olduğu olayla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'de 16 yaşındaki Eren Bigül, pompalı tüfekle polis karakoluna saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda 2 polis şehit olurken, aralarında vatandaşların da bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı. İnfial yaratan olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde gözaltına alınan 27 şüphelinden 16'sı adliyeye sevk edildi. 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Melih Kadir Yılmaz

İzmir'de lise üçüncü sınıf öğrencisi olan Eren Bigül pompalı tüfekle Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle ateş açmıştı.

2 POLİS ŞEHİ OLDU, 2 POLİS YARALANDI

Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bazı vatandaşlar yaralanmıştı.

KANLI SALDIRI SONRASI GÖZALTINA ALINAN 16 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kanlı olay Türkiye'nin yüreğini yakarken, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İzmir'de 2 polisin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 27 şüphelinden 16'sı adliyeye sevk edildi. 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

