HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

İzmir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından Konak Gazi Ortaokulu öğrencisi Mete Cingöz, "Benim İki Bayrağım Var" adlı şiiri okudu.

Günün önemine ilişkin konuşan KKTC'nin İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 51. yılını kutlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Görev süresinin bu ayın sonunda sona ereceğini belirten İnanıroğlu, İzmir'de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında, KKTC'nin İzmir Başkonsolosluğu ve İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü işbirliğiyle Kıbrıs Barış Harekatı'na dair arşiv fotoğrafları, belgeler ve görsel materyallerin yer aldığı "Kıbrıs: Zaferle Parlayan Hürriyet" adlı sergi açıldı.

Program, Balçova Halk Eğitim Merkezi Ritim Ekibi'nin verdiği konserle sona erdi.

Törene, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebabcıoğlu, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve gaziler katıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakim çift İznik’te dünya evine girdiHakim çift İznik’te dünya evine girdi
Sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemedi, ifadesi evinde alındıSağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gidemedi, ifadesi evinde alındı

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekâtı İzmir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıbrıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

Takılarla kaçan damat bulundu

Takılarla kaçan damat bulundu

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.