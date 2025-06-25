HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de kimya fabrikasında korkutan yangın

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangın endişe yarattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatte söndürüldü.

İzmir’de kimya fabrikasında korkutan yangın

Yangın, saat 21.30 sıralarında sanayi bölgesindeki faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıktı. Sanayi bölgesinde çalışan güvenlik görevlisi, rutin devriye görevini sürdürürken, kimya fabrikasının arka kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Dumanlarğn yayıldığı bölgeden kısa süre sonra alevler yükselmeye başladı.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine adrese İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı’na bağlı 7 itfaiye aracı, 1 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler, 1 saatte kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmazken fabrikada büyük çapta maddi hasar oluştuğu ifade edildi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

(DHA)

24 Haziran 2025
24 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sokakta kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtıSokakta kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Yaylada yaralanan vatandaş helikopterle hastaneye kaldırıldıYaylada yaralanan vatandaş helikopterle hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir fabrika kimyasal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev kulübü Lyon küme düşürüldü! Borçlarını ödeyemediler...

Avrupa'nın dev kulübü Lyon küme düşürüldü! Borçlarını ödeyemediler...

Al Hilal golcü arıyor! Osimhen'in yedeği En-Nesyri...

Al Hilal golcü arıyor! Osimhen'in yedeği En-Nesyri...

Belediye binasında dehşet anları! Zabıta personeli kendisini başından vurdu: Aynı kurşun Başkana da isabet etti

Belediye binasında dehşet anları! Zabıta personeli kendisini başından vurdu: Aynı kurşun Başkana da isabet etti

İlber Ortalı'dan Fatih Altay'a destek paylaşımı

İlber Ortalı'dan Fatih Altay'a destek paylaşımı

Alanya'da ruhsatsız otel 112. kez mühürledi! Belediyeden açıklama geldi

Alanya'da ruhsatsız otel 112. kez mühürledi! Belediyeden açıklama geldi

Berat Albayrak'tan dikkat çeken sözler: "Hep daha yukarıya, hep daha iyiye"

Berat Albayrak'tan dikkat çeken sözler: "Hep daha yukarıya, hep daha iyiye"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.