İzmir'de korkunç olay! Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti

İzmir'in Gaziemir ilçesinde doğuştan engelli kızı Feride Sayılır'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldüren kanser hastası Hüseyin Sayılır (63), aynı silahla intihar etti. Bir süre önce kanser teşhisi konulan Hüseyin Sayılır'ın psikolojik rahatsızlığı da olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Menderes Mahallesi 1007 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre işçi emeklisi Hüseyin Sayılır, henüz belirlenemeyen nedenle doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli kızı Feride Sayılır'ı pompalı tüfekle başından vurdu.

AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

Hüseyin Sayılır daha sonra silahı kendi başına doğrultup ateşledi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ile kızın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Psikolojik sorunları olan ve yaklaşık 3 yıl önce eşinden boşanan Hüseyin Sayılır'a bir süre önce kolon kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi. Ölenlerin yakınları ise Hüseyin Sayılır'ın kendisine bir şey olması halinde engelli kızına kimin bakacağına yönelik endişe taşıdığını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

19 Kasım 2025
19 Kasım 2025

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
