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  4. İzmir'de korkutan yangın! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

İzmir'de korkutan yangın! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

21.03.2025 18:02
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Küçük çocuk hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de korkutan yangın! 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Hürriyet Mahallesi 1675 Sokak'taki apartmanın 4. katında H.T.'ye ait dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen kadın, 3 yaşındaki oğlu S.H.G.'yi kucağına alarak evden çıktı.

İTFAİYEDEN "SOBADAN ÇIKTI" DEĞERLENDİRMESİ

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan S.H.G.'nin vücudunda yanıklar oluştuğu belirlendi.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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yangın İzmir
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