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  4. İzmir'de korsan taksiyi gasp ettiler! 3 kişi tutuklandı

İzmir'de korsan taksiyi gasp ettiler! 3 kişi tutuklandı

08.03.2025 16:21
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, H.Y.K.'ye ait korsan taksiyi gasbeden 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de korsan taksiyi gasp ettiler! 3 kişi tutuklandı

Olay, 6 Şubat'ta Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirlenen H.Y.K.'ye (33) ait otomobil, aracına binen şüpheliler tarafından tabanca tehdidiyle gasp edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Y.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçti.

TUTUKLANDILAR

Polis, şüphelilerin C.Ö. (19), K.B. (19), C.T. (20) ve U.B. (17) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin tamamı aynı gün yakalanıp, gözaltına alındı. Mobese kameralarının aracın gasp anını anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ö., C.T. ve K.B. tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir
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