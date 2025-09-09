İzmir'de su kesintilerinde yeni dönem! Bugünden itibaren sıkılaşıyor

İzmir'de etkisini giderek artıran kuraklık, su kaynaklarını kritik seviyelere düşürdü. Bu durum karşısında İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU, su tasarrufu önlemlerini artırma kararı aldı. Daha önce belirli aralıklarla uygulanan planlı su kesintileri, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren daha sık aralıklarla uygulanmaya başlanacak. İZSU'nun yaptığı açıklamaya göre, yeni düzenleme ile 3 günde bir yapılan kesintiler, 2 günde bir gerçekleştirilecek. Kesintiler, su tüketiminin en düşük olduğu 23:00 ile 05:00 saatleri arasında uygulanacak.

İZSU, kesintilerin hangi bölgelerde hangi günlerde yapılacağını da duyurdu. Şehir, iki ayrı bölgeye ayrılmış durumda. Birinci bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir ilçeleri yer alırken, ikinci bölgede Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri bulunuyor. Birinci bölgedeki kesintiler 9, 11, 13, 15 ve 17 Eylül tarihlerinde, ikinci bölgedeki kesintiler ise 10, 12, 14, 16 ve 18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

GEREKSİZ SU TÜKETİMİNE YÖNELİK UYARI

Yetkililer, vatandaşları su tasarrufu konusunda daha dikkatli olmaya çağırarak, gereksiz su tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Özellikle bahçe sulama, araç yıkama gibi faaliyetlerde daha bilinçli davranılması, su kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıyor. İZSU, su kesintileri ile ilgili güncel bilgileri ve duyuruları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam edecek.

İzmir'de su kesintilerinin sıklaşması, kuraklığın kent üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Vatandaşların su tasarrufu konusunda bilinçli davranması ve yetkililerin alacağı ek önlemler, bu zorlu sürecin aşılmasında kritik rol oynayacak. İzmir'in su kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için hep birlikte hareket etmek gerekiyor.