İzmir'de mobilya atölyesinde yangın! Ekipler müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim Mahallesi’nde saat 17.15 sıralarında mobilya üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangına 6 arazöz, 2 ağır tonajlı araçla müdahale eden 25 personel, yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

